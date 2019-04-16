شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طفلين وإصابة 3 في انفجار لغم حوثي بالجوف والان نبدء بالتفاصيل

لقي طفلان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون بانفجار لغم أرضي زرعته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في الطريق العام خارج مدينة الحزم عاصمة محافظة الجوف اليمنية. وقال مصدر محلي يمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية اليوم، إن لغمًا أرضيًا انفجر بسيارة أحد المواطنين أثناء عودته إلى مخيم النازحين شرق مدينة الحزم, مما أدى إلى مقتل طفلين وإصابة ثلاثة آخرين بجروح بالغة جميعهم من أسرة واحدة.

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