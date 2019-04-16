شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقي يهدد بتعليق عضوية السودان والان نبدء بالتفاصيل

دعا الاتحاد الأفريقي، اليوم الاثنين، المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إلى تسليم السلطة إلى حكومة مدنية في غضون 15 يوما.

وقال "مجلس السلم والأمن" التابع للاتحاد الأفريقي إنه إذا لم يتم تسليم السلطة خلال هذه المدة المعلنة، فإنه سيتم تعليق عضوية السودان في التكتل تلقائيا إلى حين العودة إلى النظام الدستوري".

وأضاف مجلس السلم والأمن أن الهدف ينبغي أن يتمثل في ضمان إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة في أسرع وقت ممكن.

وأعلنت قيادة الجيش السوداني، الخميس الماضي، عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وتشكيل مجلس عسكري انتقالي لإدارة فترة انتقالية لمدة عامين.