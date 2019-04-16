شكرا لقرائتكم خبر عن حريق في كاتدرائية " نوتردام" الأثرية والان نبدء بالتفاصيل

اندلع حريق مساء اليوم الاثنين في كاتدرائية نوتردام في باريس، "مرتبط على الارجح" باعمال ترميم هذا الصرح الشهير، بحسب فرق الاطفاء.

وافاد عناصر الاطفاء ان الحريق اندلع في الطبقة العليا من الكاتدرائية مع تعذر تحديد مدى خطورته.