شكرا لقرائتكم خبر عن نشر تقرير «مولر» الخميس والان نبدء بالتفاصيل

تنشر وزارة العدل الاميركية الاثنين تقرير المدعي الخاص روبرت مولر حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية عام 2016 والشكوك حول قيام الرئيس دونالد ترامب بعرقلة العدالة ، الخميس المقبل .

وقالت الوزارة ان التقريرالمكون من 400 صفحة، في نسخة لا تشمل معطياته سرية، والذى شينشر بعد أكثر من ثلاثة أسابيع من إصدار وزير العدل بيل بار ملخصا من أربع صفحات يؤكد أن مولر خلص إلى عدم وجود دليل على أي تواطؤ بين روسيا وترامب.