شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تضبط 7 طن أنياب عاجية مهربة والان نبدء بالتفاصيل

ضبطت السلطات الصينية كميات ضخمة من أنياب العاج الشهر الماضي هي الأكبر منذ سنوات. وقالت هيئة الجمارك - حسب التلفزيون الصيني - إن ضبط 7.48 طن من الأنياب العاجية المهربة جاء خلال عملية استهدفت عصابة دولية إجرامية "متخصصة في تهريب العاج منذ وقت طويل". وقالت هيئة الجمارك إن الصين ضبطت منذ يناير 8.48 طن من العاج والمنتجات العاجية

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