شكرا لقرائتكم خبر عن الصليب الأحمر يبحث عن 3 موظفين مختطفين في سوريا والان نبدء بالتفاصيل

طلبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، معلومات عن مكان 3 من موظفيها خطفوا في سوريا قبل أكثر من خمسة أعوام وكانت آخر معلومات بشأنهم تشير إلى أن تنظيم داعش يحتجزهم.

وتخلت وكالة الإغاثة المستقلة عن صمتها إزاء القضية وعرفت الثلاثة بأنهم لويزا أكافي، وهي ممرضة من نيوزيلندا، والسائقان السوريان علاء رجب ونبيل بقدونس.

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية الاستيلاء على آخر جيب لداعش في سوريا الشهر الماضي، منهية حكمه على أراض في العراق وسوريا أعلن فيها "خلافته" في 2014.