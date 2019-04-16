ملياردير يتبرع بمبلغ خيالي لترميم كاتدرائية نوتردام .. تعرفي على المبلغ؟

متابعة الخليج 365 - اسماء السيد - صرح الملياردير الفرنسي "فرانسوا هنري بينولت" إنه وعائلته سوف يتبرعون بمبلغ 100 مليون يورو للمساعدة في إعادة بناء كاتدرائية نوتردام ، بعد ساعات من حريق مأساوي أدى إلى تحطم المبنى التاريخي، مما أدى إلى انهيار برجه وتسبب في أضرار كبيرة.

وكتب بينولت في بيان: "قررت أنا وأبي "فرانسوا بينولت" المساهمة بمبلغ 100 مليون يورو للمشاركة في إعادة الترميم الذي سيكون ضروريًا لإعادة الإعمار الكامل لنوتردام".

يذكر أن "فرانسوا هنري بينولت" هو الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة Kering الدولية الفاخرة، والتي تضم أهم الماركات العالمية مثل Gucci و Saint Laurent ، وهو أيضا رئيس الشركة القابضة الفرنسية Groupe Artémis، التي تملك دار Christie's للفنون الجميلة.

وقد قال قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - مساء الاثنين - إنه يعتزم إطلاق حملة وطنية لجمع التبرعات لإعادة بناء الكاتدرائية التي تم إنشائها منذ قرون.

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وفي بيان صحفي، قال ماكرون للصحفيين: "سنعيد البناء، سنعيد بناء نوتردام لأن هذا هو ما يتوقعه الفرنسيون، لأن هذا هو ما يستحقه تاريخنا، لأنه قدرنا".

في تاريخها الذي يعود لأكثر من 800 عام، خضعت نوتردام لعمليات ترميم واسعة ومكلفة لإصلاح واستعادة واحدة من أفضل الأمثلة على الهندسة المعمارية الفرنسية، وعندما اندلع الحريق، وكان البرج قد تم ترميمه كجزء من عملية تجديد بملايين الدولارات لإصلاح أضرار المياه في الهيكل الخشبي.

وفي السنوات الأخيرة، سعى مسؤولو الكاتدرائية إلى جمع تمويل خاص لصيانة الكاتدرائية من خلال مؤسسة أصدقاء نوتردام دي باريس.