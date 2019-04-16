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بالفيديو: توازيا مع "نوتردام" المسجد الأقصى احترق أيضاً

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في الوقت الذي كانت كنيسة نوتردام تحترق، وقع حريق في المسجد الاقصى في القدس.

وسجّل الاعلام هذه الحادثة بعد أن شاهدوا السنة النيران تتطاير من سقف المسجد.

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn)


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في هذا الوقت، اعرب محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية عن اسفه على اندلاع حريق نوتردام، واعرب عن تضامن الشعب الفلسطيني مع فرنسا.

وشبّ الحريق في المصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصدر في الأوقاف الإسلامية قوله إن "الحديث يدور عن حريق اندلع في غرفة الحراس الخارجية لسطح المصلى المرواني، وقد تعامل فريق الإطفاء التابع للأوقاف الإسلامية مع الأمر بنجاح".

— منصور أبو عبيدة (@Mansorryaan)


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