وسجّل الاعلام هذه الحادثة بعد أن شاهدوا السنة النيران تتطاير من سقف المسجد.
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn)
طواقم الإطفاء تخمد حريقاً اندلع على سطح المصلى المرواني في المسجد الأقصى. pic.twitter.com/eMb59JGrsa— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 15, 2019
في هذا الوقت، اعرب محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية عن اسفه على اندلاع حريق نوتردام، واعرب عن تضامن الشعب الفلسطيني مع فرنسا.
وشبّ الحريق في المصلى المرواني في الجهة الشرقية من المسجد، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصدر في الأوقاف الإسلامية قوله إن "الحديث يدور عن حريق اندلع في غرفة الحراس الخارجية لسطح المصلى المرواني، وقد تعامل فريق الإطفاء التابع للأوقاف الإسلامية مع الأمر بنجاح".
— منصور أبو عبيدة (@Mansorryaan)
حريق داخل المسجد الأقصى !— منصور أبو عبيدة (@Mansorryaan) April 15, 2019
النيران التهمت غرفة حراس المصلى المرواني بالمسجد . pic.twitter.com/oYEbPLXjiL
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: توازيا مع "نوتردام" المسجد الأقصى احترق أيضاً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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