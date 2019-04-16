انطلاق أعمال منتدى التعاون الروسي العربي في موسكو

انطلقت، اليوم الثلاثاء، أعمال منتدى التعاون الروسي العربي في موسكو الذي يناقش التعاون بين الجانبين سياسيا واقتصاديا.

وافتتح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، المنتدى بحضور عدد كبير من وزراء الخارجية العرب في دورته الخامسة بالعاصمة موسكو.

وفي كلمته، أكد لافروف أهمية التعاون بين الدول العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.

وأوضح وزير الخارجية الروسية أهمية تنسيق المواقف بين الجانبين للوصول إلى نتائج جيدة في مكافحة الإرهاب وتسوية الملفات المهمة في العالم العربي والشرق الأوسط على وجه الخصوص.

وقال لافروف إن بلاده مستعدة للعب دور مهم في تحقيق السلام العادل بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بالإضافة إلى استعداد بلاده للتعاون مع البلدان العربية في تنسيق مواقفهما في العديد من القضايا الملحة.

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وشدد على أهمية التعاون في تحقيق سلام عادل في منطقة الشرق الأوسط.





واستضافت العاصمة الروسية قبيل انطلاق الدورة الخامسة للمنتدى اجتماعا تحضيريا على مستوى كبار الشخصيات في الدول العربية في إطار التحضير للقضايا التي سيناقشها المنتدى ومشاريع الوثائق الخاصة بالدورة، والتي تشمل البيان الختامي وخطة العمل التنفيذية.

وتأتي أعمال المنتدى الذي يقام على مدار يوم واحد في إطار السعي الروسي للتقارب مع العالم العربي، وبعد أيام من اختتام أعمال معرضَ "أرابيا أكسبو" الدولي الرابع الذي أقيم تحت شعار – "روسيا – العالم العربي معا لبناء مستقبل مشرق"، واجتماعات الدورة الثانية عشر لمجلس الأعمال الروسية – العربي.

وتأسس منتدى التعاون العربى الروسى فى 2009، ويحظى بأهمية خاصة حيث يضع خريطة لتعزيز التعاون العربى الروسى فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية.