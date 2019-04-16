معارض سوداني بارز يصل الخرطوم من منفاه بلندن ويتوجه لساحة الاعتصام

وصل إلى الخرطوم، اليوم الثلاثاء،المعارض السوداني البارز، علي محمود حسنين، من منفاه الاختياري بلندن، بعد حوالي 10 سنوات من الغياب.

وتوجه حسنين الذي يعد من أبرز معارضي نظام الرئيس المعزول عمر البشير، فور وصوله إلى ساحة الاعتصام أمام قيادة الجيش السوداني وينتظر أن يلقي كلمة على المحتجين.

وعلي محمود حسنين سياسي بارز يشغل منصب نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، ورئيس الجبهة الوطنية العريضة التي أسسها عام 2010 بهدف المقاومة السلمية لإسقاط نظام البشير.



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ونجح حراك شعبي بالسودان بدأ في 19 ديسمبر/كانون أول الماضي ضد حكم الرئيس المعزول عمر البشير الذي مكث في السلطة لمدة 30 عاماً في إزاحته من سدة الحكم.

وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الجاري؛ حيث أعلن الجيش عزل عمر البشير واعتقاله في مكان آمن، وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية مدتها عامان، يتم خلالها تهيئة البلاد للانتقال نحو نظام سياسي جديد، مع فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر.

ورغم نجاح الحراك في السودان، أعلنوا استمرار الاعتصام في جميع الميادين، حتى تتحقق مطالبهم التي أوردوها في 9 نقاط محددة، تضمن تسليم السلطة للمدنيين، إضافة إلى الحجز على أصول وممتلكات حزب الرئيس السوداني المعزول عمر البشير.