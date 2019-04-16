انت الان تتابع ماكرون عن كاتدرائية نوتردام: حزين على احتراق جزء منا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

إيمانويل ماكرون

في أول تعليق له على احتراق كاتدرائية نوتردام في باريس، أعرب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن حزنه الشديد، بسبب الحادث، مؤكدًا أنه تألم مثل كل المواطنين في بلاده لمشاهدة النيران في قلب الكاتدرائية التاريخية. وغرد ماكرون عبر حسابه على "تويتر": "كاتدرائية نوتردام في باريس تحترق، كل أفكاري مع الكاثوليكيين والفرنسيين، ومثل كل المواطنين، فإني حزين الليلة لمشاهدتي جزءا مننا يحترق. وانهار البرج التاريخي الذي يميز الكاتدرائية المهم في العاصمة الفرنسية، كما انهار سقفها بالكامل بحسب «رويترز».

وأفادت مصادر فرنسية، بترجيحات بأن أعمال التجديد والأشغال في كاتدرائية نوتردام هي المتسببة في الحادث. وأفادت عناصر الإطفاء أن الحريق اندلع في الطبقة العليا من الكاتدرائية، مع تعذر تحديد مدى خطورته حتى الآن، فيما قال المتحدث باسم الكاتدرائية: إنه اندلع قرابة الساعة 16:50 بتوقيت جرينتش. وذكر شاهد من "رويترز"

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