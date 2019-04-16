انت الان تتابع جهاز الإطفاء في باريس يعلن إخماد الحريق في كاتدرائية نوتردام "بالكامل" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حريق كاتدرائية نوتردام الباريسية أعلن جهاز الإطفاء في باريس صباح الثلاثاء إخماد الحريق في كاتدرائية نوتردام "بالكامل" بعد نحو 15 ساعة على اندلاعه. وأعلن المتحدث باسم الجهاز غابريال بلوس خلال مؤتمر صحافي "تم إخماد الحريق بشكل كامل. نحن الآن في مرحلة تقييم الوضع" مضيفا أن الحريق امتد "بسرعة كبيرة في السقف الخشبي" للصرح العالمي على مسافة "ألف متر مربع تقريبا".

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