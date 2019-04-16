الان تتابع عقوبات أمريكية على 7 أشخاص لتحويل ملايين الدولارات لـ”داعش” والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعتين - 10:44 ص, 16 أبريل 2019 م التعليقات: 0 حسب التحالف الدولي واشنطن - الخليج 365: أعلن التحالف الدولي، اليوم، أن وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على سبعة أشخاص متهمين بتحويل ملايين الدولارات لتنظيم داعش، ضمن شبكة عبر الشرق الأوسط وأوروبا وشرق إفريقيا.

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