شكرا لقرائتكم خبر عن جمهوري يخوض السباق الرئاسي عام 2020 ضد ترمب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ. ف. ب (واشنطن)

أعلن الجمهوري بيل ويلد الحاكم السابق لولاية ماساشوستس أمس (الاثنين)، ترشحه رسميا لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية ضد الرئيس دونالد ترمب الذي ينافسه 18 ديموقراطيا في معركة الفوز بمقعد البيت الأبيض في 2020.

وغرّد ويلد على «تويتر»: «إني مشارك».

وويلد البالغ من العمر 73 عاما كان يدرس منذ أشهر مسألة منافسة ترمب. وفرصه قليلة بالفوز بترشيح الحزب الجمهوري له أمام الرئيس الحالي الذي لا يزال يتمتع بشعبية بين قاعدته.

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غير أن هذا الترشح يؤشر إلى نوع من الإحباط على الأقل ضمن صفوف الجمهوريين، وخصوصا في ما يتعلق بهجمات ترمب على خصومه وأسلوبه في مجاملة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة العام الماضي وتصريحاته المثيرة للجدل عن وجود «أشخاص رائعين» في جانبي مسيرة للقوميين البيض في فيرجينيا عام 2017 شهدت أحداثا دامية.

ويقول شخص معلنا ترشح ويلد في فيديو «أمريكا لديها خيار» مضيفا «أمريكا أفضل تبدأ هنا».

ويبرز الفيديو ومدته دقيقتين، إنجازات ويلد عندما كان حاكما لولاية ماساشوستس التقدمية من 1991 لغاية 1997، معددا ضبط الموازنة وخفض الضرائب ومكافحة الفساد ودعم إصلاح قطاع الرعاية.

وبعد توليه منصب حاكم ماساشوستس، انضم ويلد إلى الحزب الليبرالي وترشح على بطاقة غاري جونسون في انتخابات 2016 قبل العودة إلى صفوف الجمهوريين في فبراير.