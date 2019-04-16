الصين لبومبيو: تصريحاتك محرضة ومستفزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ بكين قالت الصين أمس إن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يدلي بتصريحات «محرضة ومستفزة»، عقب اتهامه بكين وموسكو بالعمل على زعزعة الاستقرار في أمريكا اللاتينية. Advertisements ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانج القول خلال مؤتمر صحفي أمس:» لقد رصدنا اتهامات بومبيو الكاذبة بشأن الصين فيما يتعلق بقضية فنزويلا». وأضاف أن وزير الخارجية الأمريكي يفتري على الصين ويدلي بتصريحات استفزازية موضحا» هذا أمر غير مسؤول وغير منطقي، ونحن نعارضه بشدة». وكان موبيو، قال الجمعة الماضية في مستهل جولته بدول أمريكا الجنوبية، إن الصين وروسيا عززتا أعمال الفساد بهدف تقويض الديمقراطية في المنطقة. ودلل بالقروض الصينية التي تم تقديمها لنظام رئيس فنزويلا.



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