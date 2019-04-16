تغريدة وراء تهديد عضوة الكونجرس المسلمة بالقتل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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قالت نائبة مسلمة بالكونجرس الأمريكي إنها تلقت عددا متزايدا من التهديدات بالقتل بعد تغريدة للرئيس الأمريكي دونالد ترمب تتضمن فيديو يتهمها فيه بالتقليل من هجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية.

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وقالت إلهان عمر في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: «منذ تغريدة الرئيس مساء الجمعة، تعرضت لعدد متزايد من التهديدات المباشرة لحياتي - كثير منها يشير مباشرة إلى فيديو الرئيس أو يرد عليه».

وتابعت «الجرائم العنيفة وغيرها من أعمال الكراهية التي يرتكبها المتطرفون اليمينيون والقوميون البيض في ازدياد في هذا البلد، وفي جميع أنحاء العالم، ولم يعد بإمكاننا تجاهل تلقيهم التشجيع ممن يشغل أعلى منصب في الدولة».

ودافع زملاء إلهان عمر في الحزب الديمقراطي، ومن بينهم المرشحان للرئاسة بيرني ساندرز وإليزابيث وارن، عن عمر واتهما ترامب بالتحريض على العنف ونشر الكراهية.