الانقلابيون يتاجرون بالنفط في السوق السوداء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ عدن، الحديدة، البيضاء

أفشلت قوات الجيش الوطني هجوما لميليشيات الحوثي الموالية لإيران على مديرية الدريهمي جنوب محافظة الحديدة، وذي ناعم بالبيضاء، في تصعيد متواصل للميليشيات لخرق الهدنة الأممية في الحديدة غرب اليمن، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 8 من عناصر الميليشيات وجرح آخرين، إضافة إلى تكبيدهم خسائر في العتاد«.

ونقل المركز الإعلامي لألوية العمالقة عن المتحدث، مأمون المهجمي، أن «قوات الجيش والمقاومة أحبطت هجوما حوثيا هو الأعنف على مواقع شرق مديرية الدريهمي» واتهم الميليشيات بمواصلة خرق الهدنة بشكل مستمر، والسعي لإفشال جهود السلام من خلال مهاجمة قوات الجيش والمقاومة بالمدفعية والصواريخ شرق وجنوب مدينة الحديدة وفي مديريات حيس والتحيتا والدريهمي.

ونجحت المقاومة الشعبية في نصب كمين محكم ضد ميليشيات الحوثي في محافظة البيضاء وسط اليمن، مما أدى إلى مصرع العشرات من عناصر الميليشيات الانقلابية، بينهم قيادات أثناء محاولتهم التسلل إلى المواقع المطلة على منطقة الحيكل بمديرية ذي ناعم.

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إلى ذلك تواصل ميليشيات الحوثي خنق العاصمة اليمنية صنعاء، ومناطق سيطرتها بـالمشتقات النفطية، والمتاجرة بها في السوق السوداء، وكشف مصدر محلي عن استمرار الحوثيين في احتجاز عشرات الناقلات للمشتقات النفطية القادمة من محافظة الحديدة، متسببة في أزمة وقود جديدة في صنعاء والمناطق المجاورة.

وفي السياق اعترف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفث، بوجود تأخير طرأ على تنفيذ اتفاق استوكهولم الذي نص على وقف إطلاق النار في اليمن، وإعادة الانتشار العسكري في محافظة الحديدة، وأشار في رسالة موجهة إلى الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، إلى أن الأمم المتحدة ما زالت تتعامل بكل جدية لتذليل أي تحديات قد تحول دون التقدم في تنفيذ اتفاق استوكهولم، وأن المنظمة الأممية ماضية قدما في التمسك بالتزامها نحو الاستمرار في العمل مع الحكومة اليمنية التي تمثل شريكا رئيسا في وقف الحرب وتحقيق التسوية السياسية الشاملة.

من جانب آخر، وجهت رابطة أمهات المختطفين بيان مناشدة لإنقاذ 36 مختطفا، ويحاكمون تحت سلطة القضاء الحوثي بتهم كاذبة، وقالت في بيان صحفي إن من بينهم أكاديميين وطلابا ومهندسين اختطفوا من بيوتهم ومقار أعمالهم ومن الشوارع العامة دون مسوغ قانوني، وقد قامت بإخفائهم قسرا لأشهر طويلة، ومارست في حقهم أبشع أصناف التعذيب الجسدي الممنهج، وانتزاع اعترافات منهم تحت التعذيب، وعند إحالتهم للتحقيق كانت على أجساد بعضهم آثار التعذيب.

مشاهدات يمنية