شكرا لقرائتكم عقوبات أميركا ضد إيران تصل إيطاليا.. غرامة تطال مصرفا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيجبر أحد أكبر المصارف الإيطالية على دفع مليار و300 مليون دولار أميركي للخزانة الأميركية، بسبب انتهاكه العقوبات المفروضة على إيران، بحسب ما أفادت وكالة رويترز الاثنين.

فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أنها توصلت إلى اتفاق مع مصرف يونيكريديت (Unicredit)الإيطالي، الذي يعد أحد أكبر البنوك الإيطالية، لدفع مليار و300 مليون دولار أميركي بسبب انتهاك العقوبات المفروضة على النظام الإيراني ودول أخرى.

وقال سايرس فانس، مدعي منطقة مانهاتن، في بيان، إن بنك يونيكريديت سيقر بالذنب أيضاً في محكمة ولاية نيويورك بخصوص تحويل مئات الملايين من الدولارات بشكل غير قانوني عبر بنوك في مانهاتن نيابة عن دول وكيانات تخضع لعقوبات.

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وأجرى البنك التسوية مع وزارة العدل الأميركية ووزارة الخزانة ومجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) ومدعي مانهاتن وإدارة الخدمات المالية في نيويورك.

وقد فرضت تلك الغرامة بسبب قيام البنك الإيطالي بالسماح لإيران بإجراء تعاملات مصرفية ومالية بين عامي 2007 و2011، و"تم تنفيذ العملية سرًّا دون ذكر خطوط الشحن الإيرانية".

ووفقًا لرويترز، تم تكليف البنك الإيطالي بتحويل مئات الملايين من الدولارات نيابة عن إيران ودول وكيانات أخرى تمت معاقبتها عبر فرعين في مانهاتن، ونيويورك.

يذكر أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، أعلن مايك بومبيو وزير الخارجية الأميركي، خلال مؤتمر صحفي له عقده مع ستيفن منوشين، وزير الخزانة، حزمة عقوبات أميركية على إيران تستهدف قطاعي النفط والبنوك والطيران والشحن، فضلاً عن 50 بنكا ونحو 200 شخص وشركة.