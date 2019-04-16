السودان: قواتنا المشاركة بالتحالف ستبقى في اليمن

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نقلت وكالة السودان للأنباء عن نائب رئيس المجلس العسكري السوداني قوله إن القوات السودانية المشاركة مع تحالف دعم الشرعية في اليمن ستبقى في مهمتها.
وقال الفريق أول محمد حمدان دقلو في بيان لوكالة السودان للأنباء مساء الاثنين: “إننا متمسكون بالتزاماتنا تجاه التحالف وستبقى قواتنا حتى يحقق التحالف أهدافه”.
من جهة أخرى، قال المجلس العسكري السوداني، الاثنين، إنه يعيد تشكيل رئاسة الأركان المشتركة وإنه عين الفريق أول ركن هاشم عبد المطلب أحمد بابكر رئيسا للأركان.
وأضاف المجلس في بيان أنه تم تعيين الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين نائبا لرئيس الأركان المشتركة.
المصدر: العربية.نت
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