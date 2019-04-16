فرق الإطفاء تعلن السيطرة على حريق كاتدرائية نوتردام وإخماده جزئياً

جدة - عمرو شويل باريس- الخليج 365:

أعلنت فرق الإطفاء في العاصمة الفرنسية فجر الثلاثاء أنّ الحريق الضخم الذي اندلع في كاتدرائية نوتردام في باريس مساء الإثنين ودمّر أجزاء كبيرة منها أصبح تحت السيطرة وتم إخماده جزئياً.

وقال المتحدث باسم فرق الإطفاء الليفتنانت كولونيل غابريل بلوس لوكالة فرانس برس إنه تمت السيطرة بالكامل على الحريق. لقد أخمد جزئياً، وهناك بؤر لا تزال مشتعلة نعمل على إخمادها.