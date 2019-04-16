ملايين المتضررين من الفيضانات بإيران.. والخسائر تتخطى الـ2 مليار يورو

ذكرت منظمة الهلال الأحمر الإيرانية "غير الحكومية"، أن حوالى 10 ملايين إيراني في 2000 مدينة وقرية تأثروا بالفيضانات التي تعرضت لها البلاد منذ مارس/آذار الماضي، وأن أكثر من 500 ألف آخرين تهجروا، وفقا للعين الإخبارية.

وأكدت المنظمة أن مليوني شخص من المتضررين على الأقل بحاجة إلى المساعدة، وأن أجهزة الهلال الأحمر تواصلت مع أكثر من 457 ألف شخص، حصل 239 ألفاً منهم على مأوى.

ووصف الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الفيضانات بأنها "أكبر كارثة في إيران منذ 15 عاماً"، كما جاء في بيان.

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وأضاف الاتحاد أن الفيضانات أسفرت منذ 19 مارس/ آذار، عن وقوع أكثر من ألف جريح و78 قتيلًا، أي أكثر بشخصين من الحصيلة الرسمية التي أُعلنت الأحد.

وسقطت مزيد من الأمطار منذ السبت في شرق البلاد، الذي يُعد صحراوياً إلى حد كبير، وأصدرت السلطات تحذيراً جديدا من وقوع فيضانات في مناطق شاسعة.

وذكرت السلطات أن 25 من أصل 31 محافظة في البلاد تضررت، وأن أضراراً لحقت بأكثر من 14 ألف كيلومتر من الطرق، وأن كلفة الأضرار تقدر بين 300 و350 ألف مليار ريال إيراني (بين 1.93 مليار و2.25 مليار يورو).