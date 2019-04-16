أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن حزنه البالغ إثر تلقيه "نبأ حريق البرج التاريخي بكنيسة نوتردام في العاصمة الفرنسية باريس"، مشيرًا إلى أن "فقدان ذلك الأثر الإنساني العظيم خسارة فادحة لكل البشرية".
وأعلن السيسي "تضامنه وتضامن الشعب المصري مع الأصدقاء فى دولة فرنسا"، متمنياً "تدارك آثار هذه اللحظة الإنسانية البالغة التأثير بأسرع ما يُمكن".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي عن حريق نوتردام :فقدان ذلك الأثر العظيم خسارة فادحة لكل البشرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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