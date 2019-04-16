السيسي عن حريق نوتردام :فقدان ذلك الأثر العظيم خسارة فادحة لكل البشرية

أعرب الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ عن حزنه البالغ إثر تلقيه "نبأ حريق البرج التاريخي بكنيسة نوتردام في العاصمة الفرنسية ​باريس​"، مشيرًا إلى أن "فقدان ذلك الأثر الإنساني العظيم خسارة فادحة لكل البشرية".

وأعلن السيسي "تضامنه وتضامن ​الشعب المصري​ مع الأصدقاء فى دولة ​فرنسا​"، متمنياً "تدارك آثار هذه اللحظة الإنسانية البالغة التأثير بأسرع ما يُمكن".