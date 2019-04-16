سي إن إن: إنقاذ البرجين الأساسيين لكاتدرائية نوتردام وإصابة رجل إطفاء إصابة بليغة

أفادت قناة "سي إن إن" نقلا عن نائب وزير الداخلية الفرنسي لورون نونيز إعلانه إنقاذ البرجين الأساسيين لكاتدرائية نوتردام في باريس.
كما نقلت القناة عن قائد فرق الإطفاء في باريس جان كلود غالية تأكيده أن "النيران أصبحت خفيفة، ونحن الآن في مرحلة إخماد النيران، وكلا البرجين في أمان ونحن نحاول الآن إنقاذ الأيقونات داخل الكنيسة"، معلناً عن إصابة رجل إطفاء واحد إصابة بليغة وحرجة، مؤكداً دمار ثلاثة أرباع سقف الكنيسة.
وكان المتحدث باسم إدارة إطفاء الحرائق الفرنسية قد أعلن أن "حريقا اندلع في كاتدرائية نوتردام بوسط العاصمة الفرنسية باريس وعملية كبرى لإطفاء الحريق جارية"، فيما تم الإعلان عن انقاذ وحفظ البنية الأساسية للكاتدرائية والبرجين الأساسيين و إخلاء القاطنين في محيط كاتدرائية نوتردام خشية من انهيارها.
ويعود تاريخ تأسيس الكاتدرائية إلى العصور الوسطى، فيما تستقطب نحو 13 مليون زائر. وتقع الكاتدرائية على ضفاف نهر السين حيث يبلغ طولها 128 متراً فيما يبلغ عرضها 48 متراً، وتتألف من برجين وفيها 10 أجراس.
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