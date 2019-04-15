حذر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، من أن الحرب في بلاده قد تدفع أكثر من 800 ألف مهاجر نحو سواحل القارة الأوروبية، وموجات من الليبيين سيفرون بسبب المعارك.
وقال السراج في مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية:"هذه الحرب قد تدفع 800 ألف مهاجر إلى التحرك نحو أوروبا.. كما أن هناك ليبيينسيفرون من هذه الحرب، في وقت استأنف فيه إرهابيو داعش نشاطهم في جنوب ليبيا".
وشدد السراج في مقابلة أخرى مع صحيفة "كوريري ديلا سيرا " الإيطالية، على أن "المشير حفتر يقول إنه يهاجم الإرهابيين، ولكن في الحقيقة ليس هناك سوى مدنيين"، ودعا
كرر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني تأكيده بأن الموانئ الإيطالية ستظل مغلقة، فيما سارع نائب رئيس الوزراء لويجي دي مايو، إلى الرد على السراج، قائلا: "لن نسمح أبدا بأن يصل 800 ألف مهاجر إلى إيطاليا".
من جهتها، قالت المنظمة الدولية للهجرة، إنه "يستحيل توقع عدد الأشخاص الذين يمكن أن يغادروا ليبيا، ويوجد قلق الآن على أمن المدنيين والمهاجرين في البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر السراج يحذر أوروبا من موجات مهاجرين بسبب القتال في ليبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.