كاتدرائية نوتردام تاريخ حافل بالأحداث

تسبب الحريق الذي اندلع، مساء اليوم الاثنين، في كاتدرائية نوتردام التاريخية، في صدمة للعديد من سكان باريس، كونها تحفة تعبر عن الفنون والعمارة الذي سادت في القرن الثاني عشر وحتى القرن السادس عشر، إضافة إلى أن المبنى واحد من معالم باريس التاريخية ومثالًا حيًا على الأسلوب “القوطي” الذي عرف باسم "أيل دوزانس".
تقع كاتدرائية نوتردام، التي تعرض سقفها إلى انهيار نتيجة للنيران المشتعلة، فيقلب باريس، وتحديدًا في الجانب الشرقي من جزيرة المدينة على نهر السين، وتعد مقصدًا هامًا للسياح حيث تستقطب سنويًا نحو 13 مليون زائر.
وزادت شهرة الكاتدرائية بعد ذكرها كمكان رئيسي للأحداث في رواية “أحدب نوتردام” الشهيرة، للكاتب فيكتور هوغو، في عام 1831.
في عام 1548، تعرضت الكاتدرائية لدمار بعض ممتلكاتها جراء أعمال شغب في
وتتضمن الكاتدرائية برجين رئيسيين، أحدهما البرج المدبب الأكثر وضوحا، الذي يبلغ ارتفاعه 90 مترا، وهو الذي انهار مع حريق الاثنين، أما البرج الثاني فيبلغ ارتفاعه 69 مترا، كما تحتوي على 10 أجراس.
ومن أبرز الأحداث التي شهدتها الكاتدرائية الشهيرة، تتويج هنري السادس ملك إنجلترا ملكا لفرنسا في 1431، وحفل تتويج الزعيم الفرنسي نابليون بونابرت مع البابا بيوس السابع عام 1804.
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