الرئيس الفرنسى يتوجه إلى كاتدرائية نوتردام لمتابعة الحريق

توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقع كاتدرائية نوتردام، بعدما قرر إرجاء الخطاب الذي كان سيلقيه مساء اليوم الاثنين، بسبب "الحريق الرهيب الذي دمر نوتردام دو باري".

وكتب ماكرون على "تويتر" ، وفقا لقناة "فرانس 24" الفضائية ، "نوتردام دو باري تحترق ، أمة بكاملها تتألم ، تضامن مع جميع

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الكاثوليك وجميع الفرنسيين ، أنا حزين هذا المساء لرؤية جزء منا يحترق".



وأظهر مقطع مصور انهيار البرج الرئيسي وسقف كاتدرائية نوتردام التاريخية بالكامل ، في واحد من أسوأ الحرائق التي تطال معالم تاريخية، وقد أتت النيران بالكامل على سقف الكاتدرائية

، وانهار البرج الرئيسي الذي كان يميز واحدا من أهم معالم العاصمة الفرنسية.



ولم تحدد الرئاسة الفرنسية متى سيلقي ماكرون خطابه، بينما تبث جميع أجهزة التليفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي صورا للكاتدرائية ، وهي رمز لباريس ، تلتهمها النيران.



وكان من المتوقع أن يكشف الرئيس الفرنسي سلسلة إجراءات يعتزم اتخاذها للرد على المطالب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للمحتجين من حركة السترات الصفراء الذين يتظاهرون منذ 5 أشهر.