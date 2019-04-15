"يونسكو" تتابع عن كثب حادث اندلاع الحريق في كاتدرائية نوتردام بباريس

أعلنت أودري أزولاي، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، أن المنظمة تتابع عن كثب حادث اندلاع النيران في كاتدرائية نوتردام التاريخية وسط باريس، وتؤكد دعمها لفرنسا في إعادة ترميم

هذا التراث الذي لا يقدر بثمن.

وكتبت أزولاي، في تغريدة على حسابها بموقع تويتر، إن "يونسكو تتابع عن كثب الموقف عقب اندلاع النيران في كاتدرائية باريس،

وتقف إلى جانب فرنسا في حماية وإعادة ترميم هذا التراث الذي لا يقدر بثمن".



يذكر، أن رجال الإطفاء في فرنسا أعلنوا أن حريقًا اندلع في كاتدرائية نوتردام التاريخية بوسط باريس، وقد يكون الحريق في الجزء المتعلق بأعمال التجديد التي يتم تنفيذها في الموقع.