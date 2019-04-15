السيسي يعرب عن حزنه بسبب حريق كنيسة نوتردام فى باريس

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزنه بسبب حريق البرج التاريخي بكنيسة نوتردام فى باريس.
وكتب على صفحتة الرسمية فى أحد مواقع التواصلالاجتماعى فيسبوك قائلاً : "تلقيت بحزن بالغ نبأ حريق البرج التاريخى بكنيسة نوتردام .. فقدان
كما أُعلن تضامنه وتضامن الشعب المصرى مع الأصدقاء فى دولة فرنسا متمنياً تدارك آثار هذه اللحظة الإنسانية بالغة التأثير بأسرع ما يُمكن.
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