أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن حزنه بسبب حريق البرج التاريخي بكنيسة نوتردام فى باريس. وكتب على صفحتة الرسمية فى أحد مواقع التواصل الاجتماعى فيسبوك قائلاً : "تلقيت بحزن بالغ نبأ حريق البرج التاريخى بكنيسة نوتردام .. فقدان الاجتماعى فيسبوك قائلاً : "تلقيت بحزن بالغ نبأ حريق البرج التاريخى بكنيسة نوتردام .. فقدانذلك الأثر الإنسانى العظيم خسارة فادحة لكل البشرية. Advertisements كما أُعلن تضامنه وتضامن الشعب المصرى مع الأصدقاء فى دولة فرنسا متمنياً تدارك آثار هذه اللحظة الإنسانية بالغة التأثير بأسرع ما يُمكن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي يعرب عن حزنه بسبب حريق كنيسة نوتردام فى باريس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.