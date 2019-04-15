شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة النوعية للمرأة بالوفد تؤيد للتعديلات الدستورية.. وتدعو للمشاركة بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة منال العبسى، رئيس اللجنة النوعية للمرأة والطفل بحزب الوفد، تأييد اللجنة ودعمها المطلق للتعديلات الدستورية، والتى من المتوقع دعوة الناخبين للاستفتاء عليها.

وقالت رئيس اللجنة النوعية، فى بيان لها، إن التعديلات الدستورية المقترحة ستعالج الأخطاء الكارثية التى شابها دستور 2014، كما أنها ستحقق المزيد من الرخاء والازدهار للدولة المصرية.

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وأشارت «العبسى» إلى أن دعم تلك التعديلات ينبع من انحياز مرأة الوفد للوطن والوقوف خلف القيادة السياسية بزعامة الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى نجح بالحفاظ على الدولة المصرية قوية ومتماسكة.

ولفتت الدكتورة منال العبسى، إلى أن مرجعية اللجنة للتصويت بـ«نعم» على التعديلات الدستورية هى الضمير الوطنى وتغليب مصلحة البلاد العليا فوق كل اعتبار.

ودعت رئيس اللجنة المواطنين بصفة عامة والمرأة المصرية بصفة خاصة على ضرورة النزول والمشاركة فى الاستفتاء على الدستور والتصويت بـ"نعم".