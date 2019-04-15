مشاركة الحداد في مباراة “الديربي” جد مستبعدة.. أوناجم وجيبور مهددان بالغياب أيضا

بات اسماعيل الحداد، نجم فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، مهددا بالغياب عن مباراة “الديربي” التي ستجمع فريقه الأحمر بالرجاء البيضاوي، يوم الأحد المقبل، بالملعب الكبير لمراكش، بسبب معاناته من الإصابة، وذلك بعد أن تأكد غيابه عن المباراة القادمة أمام حسنية أكادير.

وسيخضع الحداد، اليوم الإثنين، للفحوصات الطبية اللازمة من أجل تحديد طبيعة الإصابة التي تعرض لها، بالإضافة إلى فترة غيابه عن الملاعب.

وكان الحداد قد غادر مباراته الأخيرة أمام حوريا الغيني، في الجولة الثانية، باكيا ومصابا، بعد أن شعر بآلام حادة على مستوى الفخذ.

وإلى جانب الحداد، فإن ثنائي الفريق الأحمر محمد أوناجم والمهاجم الليبيري ويليام جيبور، مهددان أيضا بالغياب عن لقاء “الديربي”، وذلك لجمعهما 3 إنذارات لكل لاعب، وأي بطاقة جديدة في مباراة الحسنية تعني غيابهما عن “الديربي” أمام الغريم التقليدي، الرجاء البيضاوي.