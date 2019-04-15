أمضى سنة من السجن بسبب الرشوة وشكل موضوع تحقيق لـ ” FBI” .. يوشياهو بنيطو الحاخام الجديد لليهود بالمغرب

بعد سنتين من خروجه من سجن نيتزان بإسرائيل، أصبح الحاخام يوشياهو بنيطو، الحاخام الأكبر لليهود بالمغرب، ورئيسا للمحاكم اليهودية بالبلاد.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أن تنصيب بنيطو في منصبه الجديد، جرى أمس الأحد، في الكنيس الرئيسي في الدار البيضاء، في راسيم حضرها المئات من اليهود، إلى جانب ممثلين عن السلطات المغربية.

وخلال كلمته بعد تنصيبه، وعد بنيطو اليهود المغاربة بالالتزام بخط جديد تحت رئاسته، موجها شكره للملك محمد السادس على الدعم الذي يقدمه.

وفي ذات الخطاب، لمح بنيطو للسنة التي قضاها في السجن بإسرائيل، باختصار، معتبرا أن الله اختبره في تلك الفترة.

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بنيطو، الذي أمضى سنة داخل سجون إسرائيل، وجهت له اتهامات بتقديم رشوى لمسؤول كبير في الشرطة خلال سنة 2014، قبل أن يغادر السجن بداية سنة 2017، ويرحل إلى المغرب.

يشار إلى أن الحاخام بنيطو، يحظى بعدد كبير من الأتباع، في إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، ويسير عددا من المؤسسات الخيرية ومراكز الأبحاث حول الثوراة في دول مختلفة، كما أنه كان موضوع عدد من الأبحاث من طرف مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي ” FBI” منذ سنة 2011.