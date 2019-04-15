مسؤول إيراني عن أميركا: الدولة الأكثر تشدقًا بمجال حقوق الانسان وهي أكبر منتهك لها

أعلن رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في ​البرلمان الايراني​ حشمت الله فلاحت بيشه أنه " اليوم تنهي اللجنة ​التقرير السنوي​ عن انتهاك حقوق الإنسان في ​أميركا​ وسيتم تقديمه إلى الهيئة الرئاسية ل​مجلس الشورى​ من أجل قراءته ونأمل ان يوضع على جدول أعمال النواب للاسبوع القادم"، موضحًا أنه "من الآن فصاعدًا ستتولى لجنة ​الأمن​ القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الاسلامي مهمة إعداد هذا النوع من التقارير، وتكلف الاجهزة المعنية بمتابعتها".

وبيّن فلاحت بيشه أن "الموضوع الثاني الذي كان على جدول أعمال اليوم، هو بحث المشروع بصفة عاجل جدًا لتعامل الجمهورية الاسلامية الايرانية بالمثل في مقابل إدراج اميركا اسم حرس ​الثورة الاسلامية​ على قائمة المنظمات الارهابية"، مشيرًا إلى أن "هذا المشروع أجريت عليه بعض التغييرات فلي لجنة الأمن القومي".

ولفت إلى أن "هناك كذلك 15 مشروعًا مقترحًا في مواجهة اميركا، أدرجت على جدول اعمال اللجنة، ويتم بناء عليها تكليف الحكومة بمتابعتها في مختلف المجالات"، مشيرًا إلى أن "هذه المشاريع هي أكثر من كونها تعاملًا بالمثل مع أميركا. إنها المرة الأولى التي يتم فيها القيام باجراء موثق وشامل يؤكد أن الدولة الأكثر تشدقًا في مجال ​حقوق الانسان​، هي أكبر منتهك لها".