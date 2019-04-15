الشركة السورية للمحروقات اتخذت إجراءات مؤقتة في اطار الازمة

اعلنت الشركة السورية للمحروقات انه وفي اطار ازمة ​المحروقات​ فانها اتخدت إجراءات مؤقتة للحد من ظاهرة الازدحام على محطات ​الوقود​ ومنها حصول السيارات الخاصة على اختلاف أنواعها على 20 ليترا خلال مدة خمسة ايام وحصول الدراجات النارية على اختلاف أنواعها ثلاثة ليترات خلال 5 أيام وحصول السيارات التاكسي العمومية على عشرين ليترا كل 48 ساعة. وطلبت الشركة من المواطنين التعاون خلال هذه المرحلة مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى توزيع ​البنزين​ بعدالة على جميع أصحاب الآليات.

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