"الصحة العالمية": ارتفاع قتلى اشتباكات طرابلس الليبية إلى 147

أعلنت ​منظمة الصحة العالمية​ عن "ارتفاع ضحايا المعارك الجارية في العاصمة الليبية ​طرابلس​، إلى 147 قتيلا و614 مصابا". ومنذ 4 نيسان، تشهد طرابلس معارك مسلحة إثر إطلاق ​خليفة حفتر​ قائد جيش ​شرق ليبيا​، عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة.

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