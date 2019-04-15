الارشيف / اخبار العالم

مصرع وإصابة 52 شخصاً جراء أعاصير وعواصف في أميركا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
الخليج 365/ بغداد
أفادت وسائل إعلام، الاثنين، بمقتل 8 أشخاص على الأقل في الولايات المتحدة نتيجة الأعاصير والعواصف الشديدة التي اجتاحت ولايات جنوبية في البلاد.

وقالت السلطات، إن ثلاثة أطفال كانوا بين القتلى، فيما أصيب نحو 25 شخصا في إحدى مدن ولاية تكساس و19 بولاية مسيسيبي.

وأضافت السلطات، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أن حوالي 100 ألف منزل ومبنى تجاري باتوا بلا كهرباء، فيما فقد العديد من الأشخاص.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 52 شخصاً جراء أعاصير وعواصف في أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا