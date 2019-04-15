أفادت وسائل إعلام، الاثنين، بمقتل 8 أشخاص على الأقل في الولايات المتحدة نتيجة الأعاصير والعواصف الشديدة التي اجتاحت ولايات جنوبية في البلاد.
وقالت السلطات، إن ثلاثة أطفال كانوا بين القتلى، فيما أصيب نحو 25 شخصا في إحدى مدن ولاية تكساس و19 بولاية مسيسيبي.
وأضافت السلطات، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أن حوالي 100 ألف منزل ومبنى تجاري باتوا بلا كهرباء، فيما فقد العديد من الأشخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع وإصابة 52 شخصاً جراء أعاصير وعواصف في أميركا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.