مصرع وإصابة 52 شخصاً جراء أعاصير وعواصف في أميركا

الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل إعلام، الاثنين، بمقتل 8 أشخاص على الأقل في الولايات المتحدة نتيجة الأعاصير والعواصف الشديدة التي اجتاحت ولايات جنوبية في البلاد.

وقالت السلطات، إن ثلاثة أطفال كانوا بين القتلى، فيما أصيب نحو 25 شخصا في إحدى مدن ولاية تكساس و19 بولاية مسيسيبي.

وأضافت السلطات، وفقاً لـ"روسيا اليوم"، أن حوالي 100 ألف منزل ومبنى تجاري باتوا بلا كهرباء، فيما فقد العديد من الأشخاص.

