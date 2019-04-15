أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​قاسم هاشم​ أننا "مع اتخاذ اجراءات تخفض من عجز ​الموازنة​ ولكن لا يوجد توافق حول موضوع الرواتب". وفي حديث اذاعي علق هاشم على طرح وزير الخارجية ​جبران باسيل​ بتخفيض رواتب الموظفين، معتبرا ان "هذا الطرح قابل للنقاش".

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كانت هذه تفاصيل خبر النائب هاشم عن طرح باسيل تخفيض الرواتب: "قابل للنقاش" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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