ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "عناصر من الدفاع المدني أخمدت حريقًا شبّ داخل سيارة في عاليه"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".
وبيّنت أنّ "عناصر أخمدت أيضًا حريقًا شبّ داخل سيارة من نوع "ڤان" مخصّصة لنقل البضائع في جل البحر- صور. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع المدني: إخماد حريق داخل سيارة في عاليه وآخر داخل "ڤان" في جل البحر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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