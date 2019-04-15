الدفاع المدني: إخماد حريق داخل سيارة في عاليه وآخر داخل "ڤان" في جل البحر

ذكرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدت حريقًا شبّ داخل سيارة في ​عاليه​"، موضحةً أنّ "الأضرار اقتصرت على الماديات".

وبيّنت أنّ "عناصر أخمدت أيضًا حريقًا شبّ داخل سيارة من نوع "ڤان" مخصّصة لنقل البضائع في جل البحر- صور. وقد اقتصرت الأضرار على الماديات".