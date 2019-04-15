أبو الحسن: المس برواتب الموظفين غير مقبول

أكد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن في تصريح له عبر مواقع التواصل الإجتماعي أنه "من غير المقبول إطلاقاً المس برواتب الموظفين وحقوقهم المكتسبة ولا يحاولن أحد أن يضعهم بين خيارين أحلاهما مرّ ، او أن يحمّل الناس مسؤولية ما وصلنا اليه"، مضيفا :"اذا كنتم تريدون تخفيض العجز فعلاً ، فليبدأ ذلك في ضبط التهرب الضريبي والتهريب الجمركي وتسوية الأملاك البحرية وهيكلة القطاع العام وإعادة النظر بإنتشار السفارات والمصاريف غير الضرورية ناهيك عن عجز الكهرباء الذي نأمل ان تستطيع الخطة معالجته، بالإضافة الى قرار شجاع من المصارف بإقراض الدولة بفوائد متدنية". وسأل ابو الحسن:"ماذا ينفع الطمع والجشع والأرباح الخيالية اذا إنهار الهيكل؟!".

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