بومبيو يدعو مادورو لفتح الحدود أمام المساعدات الإنسانية

دعا وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​، خلال زيارة إلى مدينة كوكوتا الكولومبية الحدودية مع ​فنزويلا​ الرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​ إلى فتح حدود بلاده للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إليها.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الكولومبي إيفان دوكي في كوكوتا "مادورو، افتح هذه الجسور، افتح هذه الحدود، يمكنك وضع حدّ لكل هذا اليوم"، مؤكدا أن "​الولايات المتحدة​ ستواصل استخدام كلّ الوسائل السياسية والاقتصادية المتاحة لمساعدة الفنزويليين".

وشدّد بومبيو على أنّ "اغتصاب السلطة من قبل نيكولاس مادورو يجب أن ينتهي"، داعياً "الجهات الديمقراطية الفاعلة في فنزويلا إلى عدم اليأس".