بومبيو يختتم جولته في أميركا اللاتينية بزيارة كولومبيا

اختتم وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الأحد، زيارته للبيرو وتوجّه إلى مدينة كوكوتا الكولومبية الواقعة عند الحدود مع فنزويلا، والتي يعبر من خلالها آلاف الفنزويليين هرباً من الأزمة التي تشهدها بلادهم.

وبعد زيارته ليما، انطلق وزير الخارجية الأميركي بعيد الظهر إلى آخر محطة ضمن جولته في أميركا اللاتينية والتي استهلّها الجمعة في تشيلي.

وستكون الزيارة القصيرة التي سيجريها بومبيو لكوكوتا محط الأنظار، وسيلتقي فيها لاجئين فنزويليين.

والدول الأربع التي شملتها جولة بومبيو هي البيرو، وكولومبيا، وتشيلي وباراغواي.

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وإثر لقائه الرئيس البيروفي مارتن فيسكارا ونظيره نيستور بوبوليسيو السبت قال بومبيو إنّ "البيرو لمست التأثيرات الكارثية لنيكولاس مادورو والألم الذي تسبب به للشعب الفنزويلي".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أنّ البيرو أظهرت "ريادة كبيرة في التعامل مع هذا التحدي".

ويعيش أكثر من ثلاثة ملايين فنزويلي، أي نحو 10 بالمئة من الفنزويليين، خارج بلادهم. وتتوقّع الأمم المتحدة أن يرتفع عددهم إلى 5,3 ملايين بنهاية العام 2019.

وبحسب وزير الخارجية البيروفي فإن بلاده هي الوجهة الثانية المفضّلة للمهاجرين الفنزويليين بعد كولومبيا، وهي تستقبل 750 ألفاً منهم.

وأثنى بومبيو على استقبال البيرو لمئات آلاف اللاجئين الفنزويليين.