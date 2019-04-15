سعد الصغير أمام الجنح اليوم بقضية "التهرب الضريبي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تستكمل محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد جمال، محاكمة الفنان سعد الصغير، بتهمة التهرب من سداد مليون و320 ألف جنيه للضرائب.

ومن المقرر أن يقدم الفنان سعد الصغير ما يفيد السداد أو التصالح.

كانت المحكمة قد قضت في 8 أكتوبر 2018 بحبس المطرب سعد الصغير، سنتين وكفالة 50 ألف جنيه، وتغريمه ما يعادل الضريبة المستحقة.

وأسندت النيابة للفنان سعد الصغير، تهمة التهرب وإخفاء إدارة عمله فى الفترة من 2007 إلى 2015، مع شركات إعلامية وشركات إنتاج فني، بالإضافة لعدد من الحفلات الغنائية بعدد من الفنادق الكبرى.