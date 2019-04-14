شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الجالية المصرية بالإحساء فى السعودية تعلن تأييدها للتعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الجالية المصرية، في منطقة الإحساء بالسعودية عن تأييدها للتعديلات الدستورية، وذلك قبل أيام من بدء عملية الاستفتاء على التعديلات، ونظمت الجالية عدة فعاليات شارك فيها عدد كبير من أبناء الجاليات المصرية في الإحساء، حيث رقصوا على أغنية "بشرة خير" للفنان حسين الجسمى، ورفعوا خلالها أعلام مصر وشعارات مؤيدة للتعديلات الدستورية.





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