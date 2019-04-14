شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة: نقول للجميع أن إرادة البرلمان لا تتدخل فيها أى جهة مهما كانت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن الجميع قام بدوره الوطنى، قائلا "الهدف الأساسى تحقيق ما نصبو إليه من استقرار أمنى واقتصادى وسياسى، التعديلات كانت تصبو إلى تحقيق ذلك بإرادة وتصميم هذا البرلمان سواء من قال نعم أو من تحفظ أو من رفض".

وأضاف أبو شقة أن كل من قال كلمته وكل من أبدى رأيه فى شفافية ونزاهة كاملة دون تدخل أو تداخل على إرادته، مشددا على أن هذا المجلس أدى دوره كاملا طبقا للدستور واللائحة ملتزما بكافة الضوابط، قائلا "نقول للجميع أن إرادة المجلس لا تتدخل فيها أى جهة أيا كانت هى، وما حدث من مناقشات وإجراءات منذ بدءها متسقا مع المادة (226) من الدستور".

وبدوره أشاد الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية، بما دار داخل اللجنة التشريعية ومجلس النواب بشأن التعديلات الدستورية، قائلا "هناك عقليات داخل هذا المجلس تستحق أن تمثل الشعب المصرى، وما حدث سيسجله التاريخ".

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وقال القصبى، فى ختام اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اليوم، "تلك المناقشات من كافة الاتجاهات كانت عملا طيبا وصياغة جيدة نستطيع أن نقدمها لمصر والمصريين، كل الشكر والتقدير على إفساح المجال للجميع فى أداء مهمتهم الدستورية والتشريعية".

ومن ناحيته أكد النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، أن اللجنة التزمت الاستماع لكل القوى والأحزاب السياسية، قائلا "ما حدث هو شرف ووسام على صدورنا وتاج على رؤوسنا أن يمضى هذا المجلس فى تعديل الدستور بهذه الشفافية والدقة والتجرد والنزاهة، تحت قيادة قائد محنك قات السفينة إلى بر الأمان".