شكرا لقرائتكم خبر عن عبد العال بعد الموافقة على التعديلات الدستورية: "أزعم إن ضغطى زاد على 200" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازح الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعضاء لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، عقب التصويت النهائى باجتماع اللجنة اليوم على مشروع للتعديلات الدستورية قائلا "أزعم إن ضغطى زاد على الـ200".

وتابع عبد العال فى نهاية الجلسة: "حماسى لم يكن موجها لأى أحد إطلاقا، أنا بعمل كدا علشان دا"، ملوحا بيده فى إشارة للدستور المصرى، مؤكدا أن استقلال القضاء نصب أعين المجتمع الدولى والمستثمرين.

وأشار رئيس المجلس إلى أن الجلسة العامة يوم الثلاثاء الساعة 10 صباحا ستشهد التصويت على مواد التعديل، قائلا "الجميع تكلم، وبالتالى الثلاثاء جلسة للرأى العام الداخلى والخارجى وحوار موضوعى متزن ثم التصويت على هذه المواد ثم التصويت النهائى بأغلبية الثلثين".