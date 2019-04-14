السودان: المجلس العسكري يحيل وزير الدفاع ومدير المخابرات للتقاعد

كتب – محمد عطايا:

قال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه صدرت عدد من القرارات بعد مجلس المجلس اليمين أمس السبت.

وأعلن الفريق الركن كباشي إبراهيم، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، نقلته "سكاي نيوز عربية"، أن تم إحالة الفريق أول عوض بن عوف، وزير الدفاع إلى التقاعد.

وأكد قبول استقالة فريق أول مدير المخابرات المستقيل صلاح عبد الله محمد "قوش"، وإحالته للتقاعد، وتعيين أبو بكر مصطفى، في منصبه.

واستطرد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أن المجلس عقد منذ الأمس لقاءات مع...