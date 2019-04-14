كتب – محمد عطايا:
قال الفريق الركن شمس الدين كباشي إبراهيم، المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، إنه صدرت عدد من القرارات بعد مجلس المجلس اليمين أمس السبت.
وأعلن الفريق الركن كباشي إبراهيم، في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، نقلته "سكاي نيوز عربية"، أن تم إحالة الفريق أول عوض بن عوف، وزير الدفاع إلى التقاعد.
وأكد قبول استقالة فريق أول مدير المخابرات المستقيل صلاح عبد الله محمد "قوش"، وإحالته للتقاعد، وتعيين أبو بكر مصطفى، في منصبه.
واستطرد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، أن المجلس عقد منذ الأمس لقاءات مع...
كانت هذه تفاصيل خبر السودان: المجلس العسكري يحيل وزير الدفاع ومدير المخابرات للتقاعد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.