رسميًا.. "تشريعية النواب" توافق على التعديلات الدستورية

كتب- أحمد علي وميرا ابراهيم:

وافقت اللجنة التشريعية، بمجلس النواب بأغلبية أعضائها على التعديلات الدستورية المُقدمة من 155 نائبًا من أعضاء المجلس، يمثلون خمس عدد الأعضاء.

يذكر أن اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وافقت على نص المادة 140 والمادة ١٤٠ مكرر، المتعلقتان بمدة الرئاسة في التعديلات الدستورية المقترحة، والتي تم إعادة صياغتهما، بشكل جديد، يسمح للرئيس الحالي بمد مدته الحالية إلى عام ٢٠٢٤ بدلاً من ٢٠٢٢، بالإضافة إلى حقه في الترشح لمدة رئاسية أخرى لمدة ست سنوات.

وجاء نص المادة ١٤٠ كالتالى:

- ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات...