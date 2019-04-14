أنطوان نصرالله: نسبة الإقتراع المتدنية صفعة ثلاثية لكل من الحريري وميقاتي والصفدي

أكد المحامي أنطوان نصرالله، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أن "نسبة الاقتراع المتدنية في ​طرابلس​ اليوم صفعة ثلاثية لكل من رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ ورئيس الحكومة الأسبق ​نجيب ميقاتي​ والوزير السابق ​محمد الصفدي​ اما بلوكات أمين عام تيار "المستقبل" ​احمد الحريري​ الشعبية فهي في خبر كان".

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