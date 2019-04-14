هادي حبيش: طرابلس أكدت وقوفها إلى جانب خطنا السياسي

لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش إلى أن "النتائج الاولية للانتخابات الفرعية في طرابلس تدل على ان الشارع الطرابلسي أعطى ديما جمالي الثقة لمرة ثانية ما يحملها مسؤولية أكبر ويحمل تيار "المستقبل" مسؤولية كبيرة أيضا"، مشيراً إلى أن "طرابلس أكدت وقوفها إلى جانب هذا الخط السياسي".
وفي حديث تلفزيوني، أشار حبيش إلى أن "المطلوب هو إعطاء طرابلس حقها بالانماء لنرد جزء من حق الناس التي وقفت جانبنا ومبروك لنا وإن شاء الله بفارق كبير".
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