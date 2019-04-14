ميقاتي: اتقدم بالشكر من كل ابناء طرابلس الذين عبروا عن موقفهم بكل ديموقراطي

اشار رئيس ​الحكومة​ الاسبق ​نجيب ميقاتي​ الى انه "بعد هذا النهار الانتخابي اتقدم بالشكر من كل ابناء ​طرابلس​ الذين عبروا عن موقفهم بكل دموقراطية ورقي، واشكر خصوصا كوادر "العزم" على جهدهم وتعبهم وكل من تجاوب مع دعوتنا الى الاقبال على الاقتراع".

اضاف ميقاتي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي "مبروك وغدا يوم آخر نثابر فيه على العمل معا لنهضة طرابلس".