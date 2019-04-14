حسن مراد حول انتخابات طرابلس : كلام التجييش والفتن لم يعد له مكان بين الناس

أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية ​حسن مراد​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، أنّه "في هذا اليوم ال​طرابلس​ي الطويل ثبت ان كلام التجييش والفتن وصراع طواحين الهواء لم يعد له مكان بين الناس ولَم يعد يستطيع ان يحشدها".

وتعليقاً على نسب الإقتراع المتدنيّة في ​انتخابات​ طرابلس الفرعية، أوضح أنّ "وحدها ​سياسة​ الحوار واليد المفتوحة والوفاء بالوعود والإنماء الحقيقي هي التي تنتصر".