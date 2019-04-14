أكد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أنّه "في هذا اليوم الطرابلسي الطويل ثبت ان كلام التجييش والفتن وصراع طواحين الهواء لم يعد له مكان بين الناس ولَم يعد يستطيع ان يحشدها".
وتعليقاً على نسب الإقتراع المتدنيّة في انتخابات طرابلس الفرعية، أوضح أنّ "وحدها سياسة الحوار واليد المفتوحة والوفاء بالوعود والإنماء الحقيقي هي التي تنتصر".
كانت هذه تفاصيل خبر حسن مراد حول انتخابات طرابلس : كلام التجييش والفتن لم يعد له مكان بين الناس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.